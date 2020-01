Gdzie trafią szczątki dzieci z "cmentarza podrzutków"?

- Archeolodzy już zakończyli prace. Znalezione i wydobyte szczątki kilkunastu osób, raczej dzieci, zostały przekazane do Zakładu Antropologii do dalszych badań. Po ich wykonaniu będzie podjęta decyzja o pochówku. I tu już jesteśmy po wstępnych rozmowach z proboszczem kościoła Świętego Krzyża, który jest tuż obok - przekazał nam w czwartek Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, który jest inwestorem przebudowy placu św. Ducha.

Archeolodzy, zgodnie z decyzją służb konserwatorskich, w miejscu odsłonięcia ludzkich kości kopali dalej w głąb, do głębokości półtora metra, tak by można w najbliższym czasie posadzić przewidziane tam drzewo. Z powierzchni placu przewidziane jest dla niego miejsce o wymiarach 2,5 na 2,5 metra. Pozwoli to posadzić pokaźnych rozmiarów drzewo - dąb szypułkowy o obwodzie pnia wynoszącym około metra (mierzonym na wysokości 1,3 m), sięgający kilkunastu (12-14) metrów wysokości. Drzewo będzie pochodziło ze szkółki.

Co z dalszą przebudową placu? - Prace będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu - zapowiada dyr. Kempf. Jak dodaje, inwestycja była tak projektowana, by ingerencja w teren była jak najmniejsza. Więc de facto jedynym miejscem, gdzie ekipa remontowa głębiej się wkopuje, jest przestrzeń przeznaczona pod drzewo. Oprócz tego przekopywany jest jeszcze wąski pas pod instalację wodną. - W jednym miejscu będzie rozprowadzenie wody do podlewania roślin - kwater z różami i drzewem - ale jest to przewidziane płycej, niż trafiliśmy na ludzkie szczątki. Natomiast jeśli okaże się, że również na tej głębokości pojawią się pozostałości cmentarza, to będziemy wykonywać analogiczne prace jak przy tym głębszym wykopie pod drzewo - tłumaczy przedstawiciel ZZM.