Gdzie są zawrotki i wiceprezydent Krakowa? Radni na tropie afery drogowej w urzędzie

- To newralgiczne skrzyżowanie na północy Krakowa i nie jest w pełni funkcjonalne, bo nie zostały wykonane nawrotki. To skandal. Najpierw podpisuje się umowy z deweloperem, aby wykonać inwestycje, które mają zredukować uciążliwości, a później odstępuje się od tych umów albo się ich nie egzekwuje. Jeżeli takich przypadków było więcej to tym powinny zająć się organy ścigania, w tym prokuratura - mówił radny Dominik Jaśkowiec (PO).

Miasto nie doczekało się zawrotek

Wicedyrektor ZDMK Magda Rutkowska przypomniała, że w 2017 r. z firmą realizującą pobliską inwestycję biurową zawarto aneks, zgodnie z którym inwestor zobowiązał się do wykonania inwestycji uzupełniającej, polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic Opolskiej, Lublańskiej, al. 29 Listopada z uwzględnieniem zawrotek w ciągu ulic: Opolskiej, Lublańskiej, al. 29 Liostopada.

- To była inwestycja uzupełniająca. Do tej pory nie została zrealizowana. Wielokrotnie wzywaliśmy inwestora do wykonania prac. Ostatecznie inwestor odstąpił od wykonania zawrotek. Po analizie odstąpiliśmy od skierowania sprawy do sądu mając na uwadze prawdopodobieństwo, że kar nie wyegzekwujemy, bowiem był to zakres uzupełniający - poinformowała wicedyrektor ZDMK.