Freddie Mercury powraca w spektaklu Piotra Siekluckiego. "Królowa" na scenie Teatru Nowego Proxima

- Chciałbym, żeby po spektaklu ktoś powiedział: takiego Freddiego nie znałem – mówi Piotr Sieklucki. - Był genialnym artystą. Znamy go jako wspaniałego showmana – o takim Freddiem opowiemy, o wielkim hedoniście, który kochał życie, kochał ludzi, kochał zabawę - jego 39. urodziny przeszły do historii. Ale był też bardzo promiskuitywny, najprawdopodobniej na początku lat 80. w Nowym Jorku zaraził się wirusem HIV. Nasza opowieść o Freddiem jest więc też historią człowieka, którego zeżarła choroba – tego wątku zabrakło nam w filmie „Bohemian Rhapsody”.

W spektaklu zobaczymy trzy wizerunki Freddiego Mercury`ego. Sceniczną opowieść rozpocznie Farrokh Bulsara (Maks Stępień) – chłopiec urodzony na Zanzibarze, w rodzinie wyznawców zaratusztranizmu, wychowujących syna w duchu surowych obyczajów. Kiedy 8-letni Farrokh zostaje posłany sam do szkoły z internatem w Indiach, rozpoczyna się jego fascynacja sztuką, a zwłaszcza muzyką i malarstwem. Jako nastolatek zakłada swój pierwszy zespół, marząc o karierze gwiazdy. W postać Freddiego Bulsara wcieli się Adam Zuber.

Przepustkę do tego świata daje mu rewolucja na Zanzibarze – podczas której rodzice Farrokha uciekają do Londynu. To tam poznaje miłości swojego życia Mary Austin i Jima Huttona. To tam narodzi się legenda Queen i przeboje, które będą na ustach całego świata. To tam w 1991 roku umrze na AIDS.