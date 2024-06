Piękne widoki oraz muzyka, która długo nie pozwala o sobie zapomnieć. Anchey Nocon zagra w Krakowie już 28 czerwca!

Kim jest Anchey Nocon?

Anchey Nocon to artysta, który w swojej muzyce czerpie zarówno z elektroniki, lo-fi oraz muzyki ludowej z całego świata. Swoimi piosenkami buduje obrazy, działa na wyobraźnie i wyciąga słuchaczy ze świata rzeczywistego. Wcześniej brał udział w projekcie z blunt razor, z którym wydał album ,,Szczebrzeszyn" a aktualnie wraz z Jagną Nocoń i Szymonem Golcem rozpoczęli współpracę albumem koncepcyjnym „Now The Grass Grows Through My Skin”.