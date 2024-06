Salwatorska letnia wyprzedaż z okazji końca szkoły! Skarby prosto z piwnic i strychów oraz sąsiedzka atmosfera Gabriela Komęza

Lato to idealna okazja, żeby korzystając ze słonecznej pogody spotkać się w sąsiedzkiej atmosferze oraz pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów a wyprzedaż na Salwatorze to miejsce, które Ci to ułatwi. Aby dowiedzieć się jak wziąć udział w wyprzedaży, czytaj dalej!