Firma produkująca klocki chce kupić jeden z fortów Twierdzy Kraków. W planach wystawa m.in. o II wojnie światowej

Firma produkująca zabawki dla dzieci wyjawia na razie tylko tyle, że jest zainteresowana jednym z fortów Twierdzy Kraków, jednak ostateczna decyzja co do wyboru nieruchomości jeszcze nie zapadła. Cobi szuka odpowiedniego miejsca dla nowej wystawy Wielka Kolekcja Historyczna, na której prezentowane będą dioramy oraz modele samochodów, czołgów, samolotów, okrętów i innych pojazdów, zbudowanych z klocków, produkowanych przez firmę w podkarpackim Mielcu. - Pragniemy stworzyć tam również Centrum i Park Edukacji Historycznej. Zależy nam na tym, by było to miejsce, w którym czuć ducha historii, stąd nasze zainteresowanie krakowskimi fortami - wyjawia Robert Podleś, prezes zarządu Cobi.