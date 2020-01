Finansowe rozterki wiernych, czyli ile Małopolanie dają do koperty podczas kolędy

Duchowni z krakowskich kościołów niechętnie mówią o tym ile wierni wkładają do duszpasterskiej koperty. - Średnio około 50 zł. Jeśli kogoś nie stać nie musi w ogóle dawać ofiary lub złożyć symboliczną np. 10 zł. Są jednak i tacy, którzy do koperty potrafią włożyć kilkaset złotych, mówiąc, że to na przykład na remont kościoła - mówi jeden z księży z parafii w Krowodrzy.

Odnośnie przygotowania mieszkania mowa jest w ogłoszeniach duszpasterskich. Wodę święconą ludzie najczęściej biorą z kościołów. Ministranci lub Dziewczęca Służba Maryjna, jak ma to miejsce w parafii Matki Bożej Fatimskiej, gdzie jest wyjątkowy deficyt chłopców chętnych do służby przy ołtarzu, mogą liczyć na pieniądze w kwocie 5-10 złotych „na głowę”. Często też dostają słodycze i owoce.

Osoby, z którymi rozmawiamy w Tarnowie deklarują, że do koperty przeznaczonej dla księdza wkładają między 30 a 50 zł. Ofiarę wręczają na zakończenie kolędy. Ale słyszymy też opinię, że wizyta duszpasterska, która – przynajmniej w założeniu ma być okazją do bliższego zapoznania się kapłana z parafianami – ogranicza się do krótkiej modlitwy, pokropienia mieszkania, ucałowania krzyża i zweryfikowaniu kartoteki parafialnej. Wszystko często odbywa się w pośpiechu, szczególnie w parafiach, które znajdują się na dużych tarnowskich osiedlach, jak Matki Bożej Fatimskiej, Dobrego Pasterza w Matki Bożej Królowej Polski w Mościcach.

Nie zapominają o ministrantach

Mieszkańcy Nowego Sącza zwyczajowo wręczają duchownym kopertę z ofiarą. Sądeczanie zazwyczaj dają od 50 do 100 zł. Ale są też i tacy, którzy przekazują symboliczną kwotę, w myśl zasady: daję tyle, na ile mnie stać. Zdarzy się, że sam kapłan nie przyjmuje ofiary od rodziny, która jest uboga.

- Bo to nie o to chodzi, żeby zebrać pieniądze. Przychodzimy z błogosławieństwem, wspólnie się pomodlić i pośpiewać kolędy. To jest najważniejsze - przekonuje sądecki proboszcz.

Sądeczanie nie zapominają także o ministrantach.

- Ja zazwyczaj przekazuję księdzu 100 zł, a ministrantom po dziesięć. Proponuję też zawsze poczęstunek. Mam przygotowane jakieś słodkości i coś do picia - przyznaje Małgorzata Rams, mieszkanka Nowego Sącza.

Zbierają datki do puszki

W Oświęcimiu po kolędzie wierni wręczają księdzu od 50 do 70 zł. Jeśli chodzi o ministrantów to jest to kwota od 10 do 15 zł na jednego. Czasami jest jeden lub dwóch.

W części parafii dostają pieniądze do ręki, ale na przykład ministranci z parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zbierają datki do puszki z przeznaczeniem na organizację wyjazdów w trakcie ferii zimowych. W tym przypadku datki wynoszą ok. 20 zł.