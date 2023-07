Festiwalowe lato przed Galerią Krakowską. Tańce, koncerty i przedstawienia na Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego

Serię wydarzeń otwiera 36. ULICA Festival – rozpocznie się on w najbliższy czwartek, 6 lipca, o godz. 13.00 na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Od 36 lat, co roku w wakacje Kraków i inne małopolskie miasta na kilka dni zamieniają się w wielką scenę teatralną. Na rynki i place ściągają artyści z najdalszych zakątków świata, by dzięki swoim spektaklom bawić i wzruszać publiczność.

Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem „Radość z odzyskanego podwórka” i poświęcona jest szeroko rozumianym zjawiskom, kwestiom i postaciom, dzięki którym możemy powrócić do dobrze znanych, choć już zapomnianych miejsc. Plac przed Galerią Krakowską, w dniach 6, 7, 8 lipca, będzie gościł aż 16 międzynarodowych grup teatralnych. Wstęp bezpłatny. Program festiwalu dostępny jest tutaj: https://teatrkto.pl/36-ulica-festival-program/

Drugi festiwal to 9. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem, czyli dni pełne żywiołowej muzyki i wielobarwnego tańca. Wydarzenie odbędzie się w Myślenicach i w Krakowie. W czwartek 13 lipca od godz. 15:30 odbędzie się uroczyste przejście festiwalowego korowodu, a o godz. 16.30 na scenie przed Galerią występować będą grupy folklorystyczne z Estonii, Kenii, Panamy, Peru, USA i Polski. O godzinie 20 organizatorzy zapraszają na miejską potańcówkę – Krakowski Bal Tropikalny. Wstęp bezpłatny. Program festiwalu dostępny jest tutaj: https://festiwal.myslenice.pl/index.php?ram=program