Festiwal Santander Letnie Brzmienia - Babie Lato z Brodką, Margaret i Rosalie w Krakowie!

Babie Lato - wyjątkowy koncert

Artystki zaprezentują szeroki wachlarz gatunków, od popu, przez rap, po muzykę housową i new disco, z sentymentalnymi odniesieniami do ikonicznych brzmień końcówki lat 90. i 2000. Będzie to prawdziwa muzyczna uczta dla wszystkich fanów kobiecych brzmień! Brodka, Margaret i Rosalie zaprezentują swój najnowszy projekt - singiel "Błyszczę" i coverowe hity.