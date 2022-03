Festiwal kobiet, spotkania, filmy. Dzień Kobiet z krakowską kulturą

Heroina. Bohaterka. Festiwal Kobiet

Do 29 marca potrwa w nowohuckiej ARTzonie ósma edycja Festiwalu Kobiet „Heroina. Bohaterka”. W tym czasie odbędzie się aż kilkanaście bezpłatnych spotkań, warsztatów i wydarzeń skierowanych do kobiet. Motywem przewodnim festiwalu będzie uważność, harmonia i dobrostan. Tematyka spotkań i warsztatów została dobrana tak, aby zadbać zarówno o ciało i ducha.

Uczestniczki będą rozmawiać o tym, jak w obliczu natłoku pracy i zobowiązań nie zaniedbywać siebie, swojego rozwoju, aktywności i zdrowia. Co zrobić, żeby organizm funkcjonował w pełnej harmonii? Jak zadbać o każdy ważny obszar swojego życia? Czy można zrównoważyć ciało i umysł, rozwój i emocje, zdrowie i przyjemność? Do poprowadzenia spotkań zostały zaproszone wyjątkowe kobiety.

Organizatorem Festiwalu Kobiet „Heroina. Bohaterka” jest Pracownia Praktyk Edukacyjnych i Rozwojowych „Przestrzeń Inspiracji” — ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 4). Zapisy poprzez formularze zapisów dostępne na stronie internetowej wydarzenia.