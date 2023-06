Fala upałów w Małopolsce! Do piątku prognozowane upały, miejscami do 32 stopni

Ostrzeżenie obowiązuje od południa we wtorek do godz. 18 w piątek. W tym czasie w całym regionie prognozowane są upały, miejscami temperatury mogą wynieść maksymalnie od 30 do 32 stopni. Prawdopodobieństwo wystąpienia upałów oceniono na 90 proc.

Ze względu na ostrzeżenia synoptyków krakowski urząd miasta przypomniał, że wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. "Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu" - wskazał magistrat. Dodał, że wysokie temperatury mogą powodować również ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy.