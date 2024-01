Cyklon Gertruda i antycyklon Corvin ścierają się nad Polską. W Małopolsce i Krakowie koszmarna pogoda. Będzie ślisko, zimno i deszczowo

Meteorolodzy prognozują zamarzanie dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Kolejne ostrzeżenie obowiązuje do piątku, 19 stycznia, do godz. 2.00, ale na tym się nie skończy. To będzie ciężki czas dla kierowców i pieszych na może odśnieżonych, ale zamarzniętych chodnikach.

Wedle prognoz IMGW temperatura powietrza obniży się do ok. -5 st. C, a przy gruncie do ok. -7 st. C. Ujemna temperatura utrzyma się do soboty. Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, że mieszkańcy mogą przesyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima”: e-mail: [email protected]. Dyspozytorzy przyjmują zgłoszenia także telefonicznie: 12 646 23 61. W akcję „Zima” zaangażowane są wszystkie miejskie służby. Do utrzymania stanu dróg i chodników gotowych jest łącznie 265 jednostek, w tym 73 duże solarki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na jezdniach i chodnikach zgromadzono około 17 tys. ton soli, 3 tys. ton piasku i 570 ton chlorku wapnia. Akcję koordynuje MPO Kraków

Prognoza pogody Kraków i Małopolska

18.01.2024 19:30 - 19:30 19.01.2024 (Czwartek/Piątek)

W nocy zachmurzenie duże, po północy postępujące od północnego zachodu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady śniegu, początkowo na południowym wschodzie województwa miejscami także deszczu ze śniegiem stopniowo przechodzące w śnieg. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m, stopniowo zanikająca. Przyrost pokrywy śnieżnej o około 6 cm. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, w rejonach podgórskich od -8°C do -5°C, wysoko w Beskidach od -10°C do -8°C, na szczytach Tatr około -13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i północny, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Początkowo na południu województwa również duże i zanikające opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -7°C, na szczytach Tatr około -12°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, po południu słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, północno-zachodni, miejscami powodujący zamiecie śnieżne.

19.01.2024 19:30 - 19:30 20.01.2024 (Piątek/Sobota) W nocy zachmurzenie umiarkowane, jedynie okresami duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -7°C do -4°C, w rejonach podgórskich od -9°C do -7°C, wysoko w Beskidach od -12°C do -9°C, na szczytach Tatr około -14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni, miejscami powodujący zamiecie śnieżne. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C, wysoko w Beskidach od -9°C do -6°C, na szczytach Tatr około -10°C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni, miejscami powodujący zamiecie śnieżne.

