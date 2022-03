Fala oburzenia po słowach Siergieja Ławrowa o ataku na szpital w Mariupolu. Sugerował Ukraińcom manipulację. "Nie zapomnimy. Nigdy"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński odniósł się do słów Ławrowa. – Kłamali, że w szpitalu nie było kobiet i dzieci, a byli tam nacjonaliści. Jak zawsze kłamią – mówił.

– Zdjęcia matek w połogu są fałszywe, a ranne kobiety w ciąży to manipulacja? Naprawdę? Z kimś takim negocjujemy? – pytała na Twitterze Lesia Vasylenko, ukraińska posłanka.

– Pokażcie to zdjęcie Ławrowowi i Putinowi i poproście by wskazali jakiegoś „neonazistę”. Świat musi powstrzymać to szaleństwo – komentował Siarhij Prytula, inny ukraiński polityk.