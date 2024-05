Emocjonujący pokaz kaskaderski - ogień i niebezpieczne triki. Monster Truck Show w Nowej Hucie ZDJĘCIA

Ryk silników i emocjonujące pokazy driftu

Wyjątkowe maszyny i budząca podziw precyzja kierowców

Monster Truck Show w Krakowie to z pewnością impreza, która na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Była to prawdziwa uczta dla miłośników motoryzacji, kaskaderki i ekstremalnych rozrywek. Mnóstwo emocji, widowiskowe pokazy i niezapomniane wrażenia - to tylko niektóre z określeń, którymi widzowie opisują to wydarzenie.