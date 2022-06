Dziennik Józefa Czapskiego po raz pierwszy został oddany czytelnikom

Po raz pierwszy została opublikowana część zapisków Józefa Czapskiego. "Dziennik wojenny (22 III 1942 – 31 III 1944)" został odczytany przez Janusza S. Nowaka, opracowany przez Mikołaja Nowaka-Rogozińskiego, a wydany przez Wydawnictwo Próby i Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską – oddział Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie.

To książka, która na pewno wejdzie do kanonu literatury polskiej. To dziennik, który nas uczy bardzo specjalnego widzenia religii, ale też widzenia polskości. Który tylko można porównać z Norwidem, jeśli chodzi o przemyślenie wielkich problemów Polski. Jest to dziennik miłosny, jakiego nie było w literaturze polskiej. Dziennik człowieka wolnego, pisany na pełnym oddechu. To jest dziennik intymny, ale nie intymny w sensie duszy - opowiadał o publikacji w trakcie spotkania poświęconego jej premierze Mikołaj Nowak-Rogoziński. - I mam wrażenie, że jest to taka książka, która naprawdę pozwala poszerzyć horyzonty. Czapski daje tutaj łyk napoju, który powoduje, że my naprawdę więcej chcemy.