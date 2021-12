Dyrektorka KBF-u pokieruje nową spółką Kraków5020. Co jeszcze zmieni się w największej instytucji kultury w mieście? Julia Kalęba

Siedziba nowej spółki znajdzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Nowa miejska spółka Kraków5020 wkrótce przejmie i rozwinie część obowiązków należących do tej pory do Krakowskiego Biura Festiwalowego. Wraz z przeniesieniem zadań z instytucji kultury do spółki przechodzi także część zespołu - w tym Izabela Błaszczyk, która do tej pory kierowała KBF-em, a także jej bliscy współpracownicy.