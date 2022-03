Dyrektor Teatru Słowackiego w roli aktora. W marcu na Dużej Scenie "Imię róży"

„Miałem ochotę otruć mnicha i o tym opowiedzieć” mówił Umberto Eco o powodach, które skłoniły go do napisania „Imienia róży”.

Jest rok 1327, franciszkanin William z Baskerville zostaje poproszony o wyjaśnienie okoliczności śmierci zakonnika w benedyktyńskim klasztorze. Sytuacja komplikuje się, gdy giną kolejni mnisi. Kolejne wydarzenia zdają się wskazywać coraz bardziej, że wszystkim zależy na zdobyciu pewnej starożytnej księgi, a klucz do rozwiązania zagadki kryje się w tajemniczej bibliotece opactwa. W śledztwie Williamowi z Baskerville pomaga jego uczeń, młody austriacki nowicjusz Adso z Melku.

Na język teatru arcyksiążę lat 80. Przełożył Radosław Rychcik. W jego interpretacji widzowie otrzymują nie tylko powieść z kryminalną intrygą, ale także swoisty wgląd w warsztat pisarza. Mamy więc historię o miłości, która jest zabroniona. Zabronionej miłości do kobiety, zabronionej miłości do książek, do mądrości, do wiedzy, do miłości braterskiej, aż wreszcie miłości do Boga. „Czy miłość w klasztornych murach może być zbrodnią? Czy miłość to trucizna?” – pytają twórcy spektaklu.