Duży wzrost wypadków lawinowych. TOPR podsumował minione ferie w Tatrach

W niedzielę 25 lutego zakończył się sezon zimowego wypoczynku Polaków. Ferie rozpoczęły się w połowie stycznia. Przez sześć tygodni zimowego wypoczynku spory ruch w górach odnotowali ratownicy TOPR. - W okresie ferii szkolnych zanotowaliśmy 56 wypadków w Tatrach. Na ogół były to wypadki związane z potknięciami, poślizgnięciami, a co za tym idzie z urazami dolnych kończyn – mówi Andrzej Maciata, ratownik TOPR. Dodaje, że liczba tegorocznych interwencji jest porównywalna do liczby z ubiegłych lat.

W ciągu ostatnich 6 tygodni doszło do jednego wypadku śmiertelnego – 28-letni turysta zginął na skutek przysypania lawiną, która zeszła z Przełęczy Kondrackiej pod koniec stycznia. Mężczyzna przebywał pod śniegiem dwie godziny. Zmarł w szpitalu.

- Warto jednak dodać, że było kilka sytuacji, w których ludzie znaleźli się w takich miejscach, że gdyby nie ewakuacja przy użyciu śmigłowca, mogłoby by dojść do bardzo trudnej sytuacji, do walki o życie. Zdarzały się także wypadki zagrażające życiu – mówi Maciata.