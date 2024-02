Drugi sezon Zabójczej Trasy Kasi Lins startuje 1 marca. W Krakowie zobaczymy młodą piosenkarkę 14 kwietnia w Hype Parku

Czy miłość to romantyzm czy biologiczna kalkulacja?

W 2023 roku ukazał się trzeci studyjny album wokalistki - „Omen”. Pomimo, że artystka pozostaje wierna muzycznej stylistyce, za którą pokochali ją zarówno fani jak i środowisko muzyczne, to wyraźnie da się też odczuć, że to nowy etap na jej muzycznej drodze. Ta płyta nie ukrywa, że wymaga od słuchacza głębszego zaangażowania. Nie inaczej jak poprzednio, teledyski jej towarzyszące silnie bazują na wpływach filmowych. Kryminalne zagadki skrzyżowane z kinem akcji, a wszystko w mało poważnej narracji są skutecznym odciążeniem powagi tekstów. Miłość i śmierć wciąż idą ze sobą w parze.

Kasia Lins to wokalistka, pianistka, kompozytorka i autorka tekstów. Popularność przyniosła jej pierwsza wydana w Polsce w 2018 roku płyta pt. „Wiersz ostatni”. W 2020 roku ukazał się drugi równie udany album pt. „Moja Wina”. W lipcu 2020 roku Kasia Lins opublikowała nowatorskie przedstawienie „Czego dusza pragnie”. Materiał zdobył świetne recenzje i został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność i dziennikarzy. "Czego dusza pragnie" to pierwsze w historii polskiej piosenki tego typu wydarzenie koncertowo-teatralno-filmowe.

Album przypieczętowuje wyrazisty styl, znany nam choćby z poprzedniego wydawnictwa „Moja wina”, jednocześnie dając odczuć świeżość w podejściu do brzmienia i aranżu. Posługując się metaforą, Kasia Lins tworzy impresje o kobiecie, jej konstrukcji, umyśle i cielesności. Bohaterka z płyty, „stworzona z żebra” prywatnej Kasi, to kobieta mająca poczucie siły i sprawczości, ale niekiedy też lęku i obaw. Cała historia hipnotyzuje od pierwszego do ostatniego dźwięku.