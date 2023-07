Drożeją najmniejsze mieszkania. Skutek Bezpiecznego Kredytu 2 procent? Jak wypada Kraków?

– Chociaż „Bezpieczny Kredyt 2%” wystartował dopiero w lipcu, to jego efekt był już widoczny w II kwartale 2023 r. Na rynku wtórnym wzrost średniej ceny ofertowej najbardziej rzucał się w oczy w przypadku mniejszych metraży, co można tłumaczyć tym, że najczęściej takie mieszkania będą mogli nabyć beneficjenci programu. Ostatnie miesiące przyniosły więc zmianę sytuacji w segmencie kawalerek, ponieważ w I kwartale br. podwyżki były widoczne tylko w kilku miastach wojewódzkich – mówi Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.

Kawalerka w Warszawie kosztuje już prawie 16 tys. zł/mkw.

W II kwartale 2023 r. mieszkania 1-pokojowe podrożały w 14 z 18 miast wojewódzkich. Skala podwyżek w tym segmencie w większości analizowanych miast wynosiła 3-5% kw/kw., chociaż były wyjątki: średnia cena mkw. najbardziej wzrosła w Katowicach (o ponad 9%) i Gorzowie Wlkp. (o 7%). Warto zauważyć, że w Warszawie (wzrost o 5%) przeciętna stawka za kawalerkę mocno zbliżyła się już do 16 tys. zł/mkw., a w Gdańsku (wzrost o 4%) przekroczona została granica 14 tys. zł/mkw.

Ceny mieszkań 2- i 3-pokojowych także wzrosły w wielu miastach (zwykle o 1-5%), jednak w tych segmentach nieco częściej pojawiały się już przypadki stabilizacji czy lekkich obniżek. W przypadku „dwójek” średnie ceny ofertowe praktycznie nie drgnęły w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, a spadły w Białymstoku, Lublinie, Opolu i Zielonej Górze (o około 2%). Stawka za metr mieszkania 3-pokojowego utrzymała się natomiast w relacji kwartał do kwartału w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Szczecinie i Toruniu, a spadła nieco w Katowicach (o 1,8%) i Opolu (o 1%).

Delikatny spadek średniej ceny ofertowej kawalerek zaobserwowano tylko w Toruniu (o 1,8%) i Bydgoszczy (o 1,5%), a w Rzeszowie i Zielonej Górze stawki pozostały praktycznie na takim samym poziomie co w I kwartale.

Dwa pokoje na średnio 34,5 mkw. Takie mieszkania najczęściej wybierali mieszkańcy Krakowa w ubiegłym roku. Jednocześnie to właśnie w stolicy Małopolski lokale na rynku deweloperskim drożały…

Stan bardzo dobry droższy nawet o ponad 2 tys. zł

– Analiza cen pokazuje też, jak wiele zależy jednak od standardu sprzedawanego mieszkania. Widać to chociażby na przykładzie różnicy pomiędzy deklarowanym stanem bardzo dobrym a stanem do remontu. W II kwartale 2023 r. wynosiła ona zazwyczaj 1300-2000 zł na metrze kwadratowym. A czasami nawet więcej. Jak w Gdańsku, gdzie średnia cena ofertowa mieszkania w stanie bardzo dobrym wynosiła 13,5 tys. zł/mkw., a do remontu 10,8 tys. zł/mkw. – wylicza Alicja Palińska z Nieruchomosci-online.pl.