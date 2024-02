Dramatyczna opowieść o najtrudniejszych wyborach. Krakowska premiera filmu "Biała odwaga" 26 lutego w kinie Kijów

- Sam nie wiem, co bym zrobił, stojąc przed decyzją moich filmowych bohaterów... Czy czułbym się lepszym człowiekiem, wybrańcem, gdyby naziści powiedzieli mi, że jestem niemieckiej krwi? Czy widziałabym w tym szansę na ocalenie bliskich? Czy zdradziłbym swój kraj, by przeżyć? Czy dałbym się zabić? Jaką cenę bylibyśmy – my Polacy – skłonni zapłacić za pokój, gdyby brutalny najeźdźca przystawił nam broń do głowy? - zastanawia się Marcin Koszałka.