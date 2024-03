Największe przeboje i premierowe piosenki na żywo. Kaśka Sochacka wystąpi 18 marca w ICE Kraków

Kaśka Sochacka pochodzi ze śląskiej wioski Pradła. Wychowywała się w muzykalnej rodzinie. Jej ojciec grał na gitarze, a matka była opiekunką Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Kroczycka, w którym śpiewały i tańczyły jej dzieci – przyszła piosenkarka, jej siostra Małgorzata oraz bracia Łukasz i Rafał. Kiedy skończyła liceum w Zawierciu, przyjechała do Krakowa, aby studiować na tutejszym Uniwersytecie Ekonomicznym.

Lecz to nie rachunki były jej w głowie – bo właśnie pod Wawelem skrzyknęła pierwszy swój zespół i zaczęła występować w lokalnych klubach. Przełomem w jej karierze okazało się uczestnictwo w telewizyjnych programach „Mam talent!” i „Must Be The Music”. Choć nie wygrała żadnego z nich, przy okazji drugiego zwrócił na nią uwagę łowca talentów – Paweł Jóźwicki. Zauroczony jej głosem, zaproponował nagranie debiutanckiego albumu i wydanie go nakładem swej wytwórni Jazzboy.