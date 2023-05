Deficyt miejsc parkingowych w Krakowie? Jeszcze do końca maja można zaproponować, gdzie potrzebne są nowe parkinig

Jeszcze na początku marca br. odbyło się jedno ze spotkań zorganizowane przez pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Wówczas mieszkańcy mieli okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania w sprawie nowej miejskiej inicjatywy, czyli Programu Budowy Parkingów Lokalnych.

Według jego założeń, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne mogą wnioskować o budowę miejsc postojowych. Spotkanie zostało zorganizowane m. in. ze względu na to, że we wcześniejszych wnioskach, które spływały do urzędników pojawiały się błędy. Już na wstępie urzędnicy zaznaczali, że każdy wniosek, który będzie wymagał wycięcia drzew, zostanie od razu odrzucony.