Debiut i pierwsza porażka? Z Wisłą Kraków! Gerard Pique zakończył grę w Barcelonie i piękną karierę

Karierę postanowił uciąć w ubiegłym tygodniu, nagle i niespodziewanie - obwieszczając swoją decyzję w pełnym emocji klipie. W sobotę zagrał przeciwko Almerii, schodząc z boiska w 84 minucie wyściskał się po drodze z każdym z kolegów, publiczność zgotowała owację. To był jego wieczór. Wieczór faceta, który piłkarzem Barcy został jako dziecko, ale dopiero po pozbieraniu doświadczeń w innych klubach (Manchester United i Real Saragossa), po powrocie do "domu" w wieku 21 lat, dostąpił zaszczytu występu w I drużynie. Pierwszy raz - 13 sierpnia 2008 roku. W meczu Barcelona - Wisła Kraków na Camp Nou.

To były kwalifikacje do Ligi Mistrzów. No, dla "Białej Gwiazdy" było to, delikatnie mówiąc, mało szczęśliwe losowanie. Na Camp Nou przegrała 0:4, a Gerard Pique ten swój wymarzony od dziecka debiut zaliczył w 75 minucie, wchodząc na plac za Daniego Alvesa. Tamto spotkanie było także debiutem Pepa Guardioli w roli trenera Barcelony.