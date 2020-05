Czytelnicy znów będą mogli podyskutować o książkach

48 regularnych spotkań oraz wydarzenie dodatkowe: Dyskusyjny Kwartet Literacki: czwórka prowadzących porozmawia o wybranej przez siebie książce - tak prezentuje się V edycja Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych, która wystartuje w czerwcu i potrwa do końca roku.

W spotkaniu może wziąć udział każdy, ale przepustką jest przeczytana lektura obowiązkowa. Każdy prowadzący opracowuje listę lektur, którym poświęcone mają być kolejne spotkania. Tegoroczny spis lektur prowadzący publikują już na facebookowym profilu klubów. Literackie rozmowy zainicjują znani z poprzednich edycji pisarze, dziennikarze, badacze literatury: Anna Marchewka, Jan Sławiński, Łukasz Wojtusik, Marcin Wilk, Maciej Jakubowiak, Robert Ostaszewski, Szymon Kloska i Wojciech Bonowicz.

- Nieco inaczej konstruowałem tegoroczną listę lektur, chociaż - na szczęście - biblioteki cyfrowe są na tyle nieźle wyposażone, że nie sprawiało to wielkiego trudu. Jak co roku zadbałem o różnorodność i parytet. Mamy więc różne epoki, różne gatunki, różną tematykę. Bardzo czekam na spotkanie o Homerze. Moje poprzednie lektury "Odysei" zawsze związane były z edukacją, ale czy Homer się broni poza szkołą? No właśnie. Czytać będziemy także książkę Selmy Lagerlöf, autorki, którą wspominała Olga Tokarczuk w swojej mowie noblowskiej. Wstrzymano podróże turystyczne, dlatego w tym roku - trochę przewrotnie - do lektur klasycznych włączyłem także przedwojenny przewodnik po Warszawie. Jednym słowem: będzie o czym dyskutować – mówi Marcin Wilk prowadzący spotkania o literaturze klasycznej. Pozycje na spotkania poświęcone klasyce zostały już udostępnione na Facebooku.