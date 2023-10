Ich spektakle to krakowskie hity. Teatr Nowy Proxima rozpoczyna sezon

26 października Teatr Piotra Siekluckiego otworzy sezon wyreżyserowanym przez niego przedstawieniem „Komediantka”. Na scenie debiutantka Zuzanna Jagusiak, studentka II roku Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego oraz Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Słowackiego w Krakowie.

- Nasza „Komediantka” to wolna adaptacja „Kalchas” Antoniego Czechowa i dramatów Thomasa Bernharda. Ulepiłem z tego historię o aktorzycy, która mierzy się z nowym dyrektorem. On sam został wyrzucony ze swojego wielkiego teatru i wylądował na prowincji, gdzie mierzy się z demonami większymi niż doświadczył wcześniej w wielkim mieście, w narodowym teatrze, gdzie dostawał po uszach od włodarzy za to, że jest niepokorny. Ta postać nasunęła mi trop, jeśli chodzi o obsadę, a Krzysztof Głuchowski przyjął propozycję – zapowiada Piotr Sieklucki, reżyser przedstawienia.