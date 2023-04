Czy w Nowej Hucie powstanie mały reaktor jądrowy? "Priorytetem dla naszego miasta jest bezpieczeństwo mieszkańców" Aleksandra Łabędź

Prezydent Andrzej Kulig podczas rozmowy z dziennikarzami na temat małego reaktora jądrowego w Nowej Hucie. - Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców - podkreślał. Aleksandra Łabędź Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Kraków znalazł się na liście miast, w których może powstać mały reaktor jądrowy. Spółka Orlen Synthos Green Energy podała wstępne lokalizacje małych elektrowni jądrowych typu SMR w Polsce, z czego jedna miałaby powstać w Nowej Hucie. - Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo - to jest dla nas najważniejsze. Jeśli chodzi o uzysk cieplny, jesteśmy w stanie go zagospodarować mając odpowiednio wcześniej informację, że taki projekt zostanie zrealizowany - mówił zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. Poza Krakowem wstępne ogłoszone lokalizacje SMR-ów to: Włocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza, Stalowa Wola (tarnobrzeska strefa ekonomiczna) oraz Warszawa. Zgodnie z zapowiedzią w ciągu kilku lat w Polsce ma powstać ponad 20 małych elektrowni jądrowych.