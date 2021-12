Część oskarżonych w procesie "mafii śmieciowej" ze Skawiny usłyszała już wyroki

Sprawa kilkunastu oskarżonych została przekazana do odrębnego postępowania po tym, jak mężczyźni dobrowolnie poddali się karze. Wyroki są nieprawomocne. Osoby, które zarządzały "gangiem" lub pełniły w nim inną kluczową rolę, dalej nie przyznają się do winy.

W toku postępowania ustalono, że grupą kierował Andrzej N., a jej działalność trwała w okresie od 2017 r. do 2 kwietnia 2019 r. Andrzej N. sprzedał usługi odbioru i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych szeregu podmiotom gospodarczym - transakcje o łącznej wartości 23 mln zł - działając z zamiarem porzucenia odpadów, celem uniknięcia kosztów związanych z ich unieszkodliwieniem. Ustalono, że tylko około 1 proc. odpadów niebezpiecznych został odebrany przez uprawnione do tego podmioty, co stanowiło około 800 ton odpadów, o wartości brutto 164 tys. zł.