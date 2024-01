Ciekawostka pod Krakowem. Montują zdroje wody w szkołach podstawowych. To ekologiczne działanie edukacyjne gminy Wielka Wieś

Pierwszy zdrój wody został zamontowany w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele z końcem 2023 roku. Montowanie takich dystrybutorów do wody w szkołach może przyczynić się do ograniczenia zużycia jednorazowych butelek orz ograniczenia ustawiania punktów z napojami także kolorowymi. Jak wskazują gminni urzędnicy to też świetny pomysł na edukację ekologiczną od najmłodszych lat. Po pierwszych tygodniach działania tego "wodopoju" są pozytywne głosy ze strony uczniów i nauczycieli ze szkoły w Białym Kościele.

- Te pozytywne oceny sprawiły, że planujemy zakupy takich zdrojów do kolejnych naszych szkół podstawowych. Oczywiście zdroje mają odpowiednie filtry, więc woda, którą oferujemy uczniom nie jest bezpośrednio z sieci, ale dodatkowo przefiltrowana - mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś.

Trzeba podkreślić, że zapewnienie wody uczniom to jeden cel tych zdrojów, natomiast ekologia i ochrona środowiska to kolejny cel samorządowych działań.