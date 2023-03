Chcesz zagłosować w wyborach? Pamiętaj o złożeniu wniosku o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków Aleksandra Łabędź

Już za kilka miesięcy, jesienią, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Osoby, które chciałyby dopisać się do rejestru wyborców, mieszkają w Krakowie, ale nie posiadają stałego zameldowania w lokalu w którym przebywają, powinny w pierwszej kolejności zameldować się na pobyt stały w Krakowie lub złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków.