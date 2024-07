Cenne znaleziska w podziemiach kościoła w Tyńcu. Powstanie trasa przenosząca w czasie

- W badanym miejscu w obrębie nawy północnej bazyliki romańskiej znajdował się m.in. zagłębiony w ziemię budynek (tzw. półziemianka) z paleniskiem, w którym najprawdopodobniej funkcjonował warsztat rogowniczy. W jego wnętrzu znaleźliśmy bowiem niedokończony rogowy grot strzały, fragmenty rogu - półfabrykaty do wyrobu podobnych grotów oraz liczne fragmenty kości wstępnie przygotowane do obróbki - mówi nam archeolog Monika Łyczak, kierująca badaniami w podziemiach klasztornego kościoła w Tyńcu. - Ułamki różnorodnych naczyń glinianych, również znalezione w obrębie domostwa, wstępnie określiliśmy jako wytworzone w okresie halsztackim, czyli we wczesnej epoce żelaza. Mają zatem ponad 2 tysiące lat. Obecnie pozyskany materiał zabytkowy jest opracowywany, co pozwoli na uszczegółowienie datowania odkrytych obiektów - zaznacza badaczka.