Ufunduj jeden dzień wakacji seniorowi z Krakowa. Wakacje od samotności to ogromny prezent, który można podarować samotnym seniorom

Wystarczy niewiele by to zmienić

– Duszne, upalne dni dodatkowo ograniczają możliwość wyjścia z domu. Z jednej strony upał zagraża zdrowiu, z drugiej mieszkania seniorów są nieprzystosowane do tak wysokich temperatur. W większości brakuje żaluzji, okiennic czy klimatyzacji. Wiele osób mieszka w blokach w centrum miasta, daleko od miejsc zielonych i spokojnych. Możliwość spędzenia czasu nad wodą, w cieniu drzew, pod tężnią solankową, to dla wielu seniorów marzenie. A przecież to nie są wygórowane życzenia ani nierealne plany. Jeden dzień wakacji nie powinien być luksusem. – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektorka Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

– Jak wyglądają „Wakacje jednego dnia”? Jak każda wycieczka dwójki przyjaciół, to po prostu spędzenie ze sobą miłego czasu, trochę w innych okolicznościach niż zazwyczaj. Ważne jest, że wolontariusze znają stan zdrowia seniora, więc mogą dopasować aktywność do niego. W trakcie wycieczki jest też czas na obiad. Stowarzyszenie zapewnia bilety wstępu, transport, także specjalistyczny. W okolicach Krakowa seniorzy bardzo lubią jeździć do Wieliczki. – mówi Paulina Augustyniak, koordynatorka regionu w Krakowie w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. – Wspominają potem ten dzień jeszcze przez długi czas. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia darczyńców. – dodaje.

- W ubiegłym roku wybrałyśmy się z panią Ewą do Niepołomic i do Wieliczki. Odwiedziłyśmy m.in. muzeum na Zamku Królewskim. Obie interesujemy się sztuką, więc ta wizyta sprawiła nam mnóstwo radości. Dodatkowo znalazłyśmy obraz Hipolita Lipińskiego z 1881 roku, na którym uwieczniona została przodkini pani Ewy, co szczególnie nas uradowało. Zresztą to właśnie chęć zobaczenia tego obrazu zdecydowała o tym, że pojechałyśmy do Niepołomic. - opowiada wolontariuszka Magdalena, która odwiedza panią Ewę co najmniej raz w tygodniu. Seniorka mieszka sama, nie ma znajomych. Z powodu problemów ze wzrokiem rzadko opuszczała mieszkanie. Brakowało jej spacerów i wizyt w muzeach. To się zmieniło, gdy poznała swoją wolontariuszkę.