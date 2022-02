Były ambasador Jan Piekło: Ukraina potrzebuje wsparcia Polski. Także symbolicznego

FLESZ - Rząd znosi większość obostrzeń. Co się zmieni od 1 marca?

Z jakich źródeł Pan czerpie wiedzę na temat tego, co się teraz dzieje na Ukrainie?

Byłem tam ambasadorem, mam tam znajomych, przyjaciół, oni są aktywni w mediach społecznościowych, jest Facebook, Twitter, na bieżąco podają, co się u nich dzieje. Jest już jasne, że działania wojenne uderzyły też w cele cywilne i giną zwykli ludzie. To wszystko obciąża Władimira Putina.

To nie tylko czołgi, ale i wojna informacyjna

Faktycznie od niej się zaczęło. W obłąkańczym wystąpieniu Putin zakwestionował państwowość Ukrainy. Rzekomo działa tam, by oczyścić sobie przedpole przed domniemaną agresją NATO i dlatego pierwszy wysyła tam swoje siły zbrojne.

Czego teraz Ukraina potrzebuje najbardziej od Polski?

Na poziomie rządu - wsparcia politycznego, na poziomie regionu - przygotowania miejsc dla uchodźców i widać, że w Małopolsce już się o tym myśli. Wreszcie Ukraina, na poziomie zwykłych ludzi, potrzebuje naszego wsparcia, nawet tego symbolicznego. I dlatego z uznaniem przyjmuję, że odbywają się w Krakowie demonstracje poparcia dla naszych wschodnich sąsiadów. Kiedyś zachód okazał nam wsparcie, dzisiaj my powinniśmy to zrobić dla naszych braci Ukraińców.