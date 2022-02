Były ambasador Jan Piekło: To, co dzieje się na Ukrainie, może się niedługo stać zapłonem nowego konfliktu na skalę światową

Wiele osób mówi dzisiaj, już po ataku Rosji na Ukrainę, że spodziewało się wojny niekonwencjonalnej, cyberataków, ewentualnie starć wojsk, ale nie ostrzału domów i zabijania cywili. Pan również?

- Ja przed atakiem czytałem w prasie zachodniej interesujące artykuły na temat tego, czego się dowiedzieli amerykańscy i brytyjscy pracownicy wywiadu. To były kontrolowane przecieki, pewnie specjalnie wysłane do mediów, żeby próbować powstrzymać Putina. Z tych informacji wynikało dość oczywiście, że Putin zamierza dokonać brutalnego i militarnego ataku, pełnoskalowego, na całą Ukrainę. I że to się zacznie od wschodu, od dwóch samozwańczych republik, jak również ataki możliwe są od południa, czyli od strony Krymu i Mariupola, oraz gdzieś od strony Białorusi. Rzeczywiście dokładnie tak się stało, ten scenariusz został zrealizowany, tyle tylko, że Amerykanie podawali datę 16 lutego, a okazało się, że to stało się kilka dni później, 24 lutego. Te podane do wiadomości publicznej informacje były oparte o wywiad, o nasłuch rozmów, komunikacji w kręgu oficerów rosyjskich dowodzących całą akcją otaczania Ukrainy, więc nie powinniśmy byli ich zlekceważyć. A zostały trochę zlekceważone przez świat, szczególnie przez Unię Europejską. W Niemczech, we Francji pojawiały się ciągle głosy, że z Putinem trzeba rozmawiać. Putin nie chciał rozmawiać, zrobił to, co zamierzał zrobić.