Burze, grad i upały. Pogodowy armagedon nad Małopolską. IMGW wydał ostrzeżenia

Prognoza pogody na nadchodzący weekend

Piątek/Sobota - 25.08.2023 - 26.08.2023

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przed południem możliwe słabe przelotne opady deszczu, wieczorem na zachodzie województwa przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów miejscami do 30 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 32°C, w rejonach podgórskich od 26°C do 29°C, wysoko w Beskidach od 20°C do 23°C, na szczytach Tatr około 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów miejscami do 30 mm. Temperatura minimalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 15°C do 18°C, na szczytach Tatr około 13°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 90 km/h.