Biżuteria, minerały, kamienie szlachetne. To i wiele więcej zobaczysz na Międzynarodowej Giełdzie Biżuterii i Minerałów w Krakowie Ewa Wacławowicz

Ponad 140 wystawców, piękna biżuteria, niezwykłe minerały, kamienie szlachetne, wyjątkowe wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pierścionki, naszyjniki, korale oraz półprodukty do tworzenia biżuterii – to i więcej znaleźć można na Międzynarodowej Giełdzie Biżuterii i Minerałów. Wydarzenie, jak co roku, cieszy się olbrzymią popularnością krakowian i turystów i trudno się temu dziwić. Błyskotki będzie można oglądać tylko w tę w sobotę i niedzielę od 10 do 18. Wydarzenie biletowane.