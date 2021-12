Biblioteka Kraków uruchamia trzy nowe książkomaty na Dębikach, Prądniku Białym i Złocieniu

Książkomaty stanęły w trzech punktach miasta: przy Bibliotece Głównej (ul. Powroźnicza 2) w Dębnikach, przy Filii nr 16 (ul. Radzikowskiego 29) na Prądniku Białym i przy Filii nr 42 (ul. Agatowa 33) na osiedlu Złocień.

Urządzenia mają ułatwić korzystanie z biblioteki osobom, które pracują do późna lub nie zdążą wybrać się do biblioteki w godzinach jej otwarcia. Korzystający z książkomatów czytelnik będzie mógł odebrać w nim książkę zamówioną wcześniej przez katalog biblioteczny. Gdy egzemplarz będzie gotowy do odbioru, pracownik umieści go w książkomacie.

Do urządzenia nie można zamawiać gier planszowych i prasy. Książki do książkomatu będą dostarczane od poniedziałku do piątku. Książki można zamawiać tylko w Filii, przy której znajduje się książkomat. Można jednocześnie odebrać książki i zwrócić wypożyczone, ale każdy zwrot wymaga weryfikacji w systemie przez bibliotekarza, która zazwyczaj trwa jeden dzień roboczy.