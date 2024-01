Biblioteka Kraków rozdaje paszporty i zaprasza w podróż do świata lektur. Będą nagrody!

Tegoroczny konkurs potrwa do 31 grudnia. Zasady są proste: za każdy przeczytany tytuł czytelnik otrzymuje pieczątkę, a kto odda bibliotece najwięcej przeczytanych książek, zdobędzie tytuł Czytelnika Roku w wybranej kategorii wiekowej. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań literackich i zachęcenie do regularnego czytania. Zgodnie z regulaminem tytuł „Czytelnika Roku 2024” zdobędzie uczestnik, który zbierze co najmniej 150 pieczątek za zwrócone książki i przynajmniej jedną pieczątkę za udział w wydarzeniu kulturalnym polecanym przez Bibliotekę Kraków.

Zgodnie z regulaminem konkurs rozgrywa się w czterech kategoriach wiekowych: I kat. - czytelnicy od 6 do 9 lat, II kat. - od 10 do 15 lat, III kat. - od 16 do 25 lat oraz IV kat. - czytelnicy powyżej 25. roku życia. Uczestnicy startujący w IV kategorii wiekowej nie otrzymują jednak pieczątek za zwrócone książki z I oraz II poziomu literatury dziecięcej. Do udziału biblioteka zaprasza także najmłodszych, w wieku od 0 do 5 lat, zapisanych do biblioteki przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wtedy nagrodę specjalną i tytuł Czytającego Rodzica otrzyma najaktywniejszy rodzic czytający swojemu dziecku.

Natomiast najstarszy czytelnik Biblioteki Kraków z największą liczbą pieczątek otrzyma tytuł Zaczytanego Seniora. Do wygrania we wszystkich kategoriach są m.in. czytniki e-booków, książki i gry planszowe, karty podarunkowe do sklepów znajdujących się w Galerii Bronowice oraz zaproszenia do teatru.