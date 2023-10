Bezpłatna akcja kardiologiczna w Krakowie. Zbadaj swoje serce! Kardiobus w Krakowie odwiedzi trzy lokalizacje Aleksandra Łabędź

Bezpłatna akcja kardiologiczna w Krakowie! Zbadaj swoje serce i wykonaj pomiar poziomu cukru we krwi. Choroby układu krążenia i cukrzyca są jednym z największych zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia Polaków. W odpowiedzi na to Fundacja NEUCA dla Zdrowia ruszyła z akcją kardiologiczną. Ma ona na celu zbadanie serca oraz samodzielny i w pełni bezpieczny pomiar poziomu cukru we krwi. Na trasie Kardiobusa znajduje się Kraków - bezpłatne badanie kardiologiczne będzie można wykonać w następujących terminach i lokalizacjach: 3 listopada, ul. Wielicka 76, 10 listopada, ul. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 37, 15 listopada, ul. Borkowska 3. Zapisy odbywają się pod niniejszymi adresami.