Będą nowe wersje starych przedszkoli, które już nie nadawały się do użytku Małgorzata Mrowiec

Przy ul. Jabłonkowskiej 39 na osiedlu Widok powstaje nowy budynek Samorządowego Przedszkola nr 38. Wznoszony jest na miejscu rozebranego kilkudziesięcioletniego przedszkola, które już nie nadawało się do użytku. Kolejna taka "wymiana" obiektu planowana jest przy ul. Duża Góra. Została już wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nowy budynek Przedszkola Samorządowego nr 28 ma zastąpić dotychczasowy nadający się już tylko do rozbiórki. Kiedy - tego nie wiadomo, ponieważ nie zostały jeszcze zarezerwowane pieniądze na to przedsięwzięcie. A czy miasto zamierza budować też całkiem nowe przedszkola, zwiększając liczbę dostępnych miejsc dla maluchów?