Antyczny dramat oczami współczesnych twórczyń. "Oresteja" Agaty Zubel z librettem Mai Kleczewskiej na płycie krakowskiego PWM

Dramatopera "Oresteja" powstała w 2011 roku na zamówienie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, gdzie miała premierę rok później w reżyserii Mai Kleczewskiej. Znamienne, że choć w antycznych dramatach nie występowały kobiety, partie Klitajmestry i Orestesa autorki powierzyły Danucie Stence, wprowadzając nowe drogi interpretacji dzieła.

„Martwienie się o czystość gatunku uważam za niepotrzebne”, powiedziała kiedyś Agata Zubel w wywiadzie i rzeczywiście, nie martwi się. Jej "Oresteja", dramatopera na solistów, aktorów, chór, perkusję i elektronikę, to śmiałe żonglowanie estetykami i brzmieniami. Zubel jest wybitną śpiewaczką, dlatego jako kompozytorka tak wielką wagę przywiązuje do głosu, najbardziej unikalnego z instrumentów – każdy limitowany jest przecież do jednego egzemplarza.

Co ciekawe, Danuta Stenka w Orestei wciela się w dwie skrajności – jest zabójczynią i mścicielem zarazem. W tej opowieści o naturze zła i manowcach sprawiedliwości aktorce partnerują Anna Zawisza (sopran), Michał Sławecki (kontratenor), Tomasz Piluchowski (tenor) oraz Chór Polskiego Radia. Na instrumentach perkusyjnych grają Krzysztof Niezgoda, Leszek Lorent i Tamara Kurkiewicz, dyryguje Szymon Wyrzykowski.