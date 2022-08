Amerykańska grupa rockowa Rage Against The Machine nie zagra w Krakowie. Koncert został odwołany

Zespół przekazał smutną wiadomość dla swoich fanów, którzy cieszyli się, że w końcu zobaczą ulubioną kapelę na żywo. Jedyny występ grupy w Polsce miał się odbyć 15 września w krakowskiej Tauron Arenie.

- Zgodnie z zaleceniami medycznymi, Zack de la Rocha został poinformowany, że sierpniowy i wrześniowy etap trasy Rage Against The Machine w Europie w 2022 roku nie może się odbyć. Z wielkim rozczarowaniem ogłaszamy to odwołanie. Rage Against The Machine zakończy swój bieg w Madison Square Garden w dniach 11, 12 i 14 sierpnia, a następnie Zack musi wrócić do domu na odpoczynek i rehabilitację. Loty, czas podróży i rygorystyczny harmonogram w Wielkiej Brytanii i Europie są po prostu zbyt dużym ryzykiem dla pełnego powrotu do zdrowia. Bardzo przepraszamy wszystkich naszych fanów, którzy czekali latami, aby nas zobaczyć. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się nadrobić zaległości - przekazał zespół w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.