Agresja i pornografia na lekcjach online. Policja wkracza do akcji. Nauczyciele: to zjawisko marginalne

- Przy użyciu słów wulgarnych ubliżał nauczycielowi i każdy z uczniów mógł to przeczytać. Gdy nauczyciel poinformował, że sprawa trafi do dyrekcji, uczeń natychmiast się wylogował - mówi Łukasz Ostręga, rzecznik bocheńskiej komendy.

Do zdarzenia doszło pod koniec marca. Nauczyciel jednej z bocheńskich szkół podstawowych umówił się z uczniami klasy siódmej na przeprowadzanie zajęć zdalnie za pomocą serwisu Google Classroom. Każdy z użytkowników loguje się do niego za pomocą adresu email.

Sprawą zajmuje się policja, która prowadzi postępowanie w kierunku art. 216 kodeksu karnego. Dotyczy on znieważenia. Policja wystąpiła z wnioskiem do operatora czatu o udostępnienie danych użytkownika, który dopuścił się znieważenia nauczyciela.

Przypomnijmy, że od 25 marca szkoły mają obowiązek realizowania nauki zdalnej. I jak się wydaje będzie on również realizowany w maju. Jednak niektórzy uczniowie zamiast słuchać nauczyciela, wyzywają go. Młodzież próbuje dezorganizować lekcje, prowadzone przez internet. W poprzedniej rzeczywistości takie zachowania miały miejsce również podczas zajęć, prowadzonych w szkołach. Możliwe, że młodzi przenoszą nawyki do sieci.

Za popełnienie tych przestępstw, od 17 roku życia, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (w przypadku znieważenia) i do dwóch lat więzienia (za groźby). Natomiast sprawca, który nie ukończył 17 lat, odpowiada za swój czyn przed sądem dla nieletnich.

- Mieliśmy raz przypadek, że ktoś włamał się nam na lekcję. Nie wiemy, kto to był, krzyknął kilka razy, ale nie były to wulgaryzmy i opuścił naszą grupę - dodaje Hajduk. Miała też przypadek, że któryś z uczniów - śmiesznym tylko w jego mniemaniu - pseudonimem podpisał się na teście. Ale nie wyobraża sobie, aby jej uczniowie mogli hejtować nauczycieli w czasie lekcji online.

Jednak nie zawsze rzeczywistość wygląda tak kolorowo. - Gdy zajęcia przenoszą się do rzeczywistości wirtualnej, tubylcy cyfrowi, czyli to pokolenie młodzieży, które „urodziło się” z internetem - w jakiejś znikomej części, ale jednak - stają się oprawcami nauczycieli. Używam bardzo mocnego słowa „oprawcy”, ale przykłady rajdowania lekcji, które widziałam na YouTube, jeżą włosy na głowie - komentowała dla "Głosu Nauczycielskiego" Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

RPO, po doniesieniach medialnych, przygotował poradnik dla nauczycieli, jak bezpiecznie prowadzić lekcje online. Jest dostępny w sieci. "Nauczycielko, Nauczycielu - sytuacja, w której się znaleźliście jest obiektywnie bardzo trudna. Może być szczególnie trudna dla Ciebie. Możesz mieć obawy różnego rodzaju, możesz czuć się niepewnie, a nawet bezradnie. Masz też prawo do popełniania błędów w trakcie testowania nowych metod komunikacji z uczniami i nowych sposobów nauczania. Chcemy, by ten poradnik dał Ci praktyczne narzędzia, by jak najlepiej przeprowadzić lekcję z uczniami" - zwracają się do nauczycieli autorzy poradnika.