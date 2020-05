Afera maseczkowa. Policja weszła do 7 miejsc w Małopolsce

Jak informuje RMF FM, stołeczni policjanci weszli m.in. do siedziby firm. Wszystkie przeszukane miejsca mają mieć związek z aferą maseczkową. Śledztwo zleciła warszawska prokuratura okręgowa, która nakazała skupić się na konkretnych dokumentach.

Afera maseczkowa rozpoczęła się w miniony wtorek od publikacji "Gazety Wyborczej", która opisała transakcję sprzedaży maseczek i przyłbic medycznych. W szczycie pandemii koronawirusa miał sprzedać je Ministerstwu Zdrowia, Łukasz G. - instruktor narciarski z Zakopanego. Jest on znajomym ministra Łukasza Szumowskiego i jego brata Marcina – przed laty uczył jeździć na nartach obu panów oraz ich rodziny.

16 marca br. Łukasz G. wysyła SMS-a do Marcina Szumowskiego i pyta go, czy resort zarządzany przez brata dalej potrzebuje maseczek: "Może to głupio zabrzmi, ale mam ich 1,5 miliona sztuk". Zapewnia, że cały sprzęt ma stosowne certyfikaty.