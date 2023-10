A może by tak stworzyć własną szopkę pod okiem mistrza? Jest okazja w Muzeum Krakowa!

Warsztaty mistrzowskie dla młodych szopkarzy to projekt przeznaczony do młodych twórców od ok. 14 roku życia do wieku 20+, którzy biorą udział w Konkursie Szopek Krakowskich i chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem doświadczonych twórców młodego pokolenia – Andrzeja Malika oraz Filipa Fotomajczyka.

Muzeum zaprasza zarówno tych, którzy pierwsze szopkarskie kroki mają już za sobą, jak i tych, którzy dopiero planują wykonać swoje pierwsze szopkarskie dzieło. Warsztaty będą okazją, by podpatrywania warsztat mistrza, przyglądać się procesowi powstawania szopki, ale przede wszystkim okazją, do zaprojektowani własnej pracy.

Warsztaty odbędą się w środę, 4 października, w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa przy ul. Szpitalnej 21, o godz. 18.00. Udział jest bezpłatny. Obowiązuje limit 9 osób.

Z kolei w sobotę, 7 października, twórcy szopek rodzinnych będą mieli okazję pracować pod okiem doświadczonego szopkarza, Wiesława Barczewskiego. Uczestnicy przygotują szopki, które wezmą udział w 81. Konkursie Szopek Krakowskich i zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w pałacu Krzysztofory. Warsztaty odbędą się w tym samym miejscu, przy ul. Szpitalnej 21, o godz. 11.00. W warsztatach może wziąć udział 12 osób.