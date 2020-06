700-lecie procesji Bożego Ciała w diecezji. Krakowianie tłumnie uczestniczyli w procesji [ZDJĘCIA]

Główna procesja Bożego Ciała w Krakowie tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą przy ołtarzu polowym na dziedzińcu Katedry Wawelskiej, a następnie traktem królewskim przeszła na Rynek Główny, zatrzymując się po drodze przy ołtarzach ustawionych obok kościołów św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Wojciecha. Czwarty ołtarz został postawiony przy bazylice Mariackiej, gdzie zakończono procesję. Do udziału w niej pomimo pandemii, przy zachowaniu ostrożności, zachęcał Abp Marek Jędraszewski. Na zaproszenie to odpowiedzieli nie tylko duchowni krakowskich parafii, żeńskie i męskie zgromadzenia zakonne, orkiestra wojskowa i asysty procesyjne, ale również tłumy krakowian.

Abp Jędraszewski mówił także o potrzebie jedności w kościele, odnosząc się do myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego. Metropolita nawiązał wówczas do obecnej sytuacji, zaznaczając, że Kościół mimo swej roli, jaką jest ochrona rodziny, cały czas odbiera ataki.

- Z zewnątrz, spoza naszego kraju, dochodzą groźby wobec tych osób i instytucji, które, będąc prawdziwie zatroskanymi o właściwy kształt wychowania dzieci i młodzieży, nie zgadzają się na ideologie uwłaczające godności człowieka, stworzonego na obraz Boży i Boże podobieństwo jako kobieta i mężczyzna. Tego rodzaju ideologie, podważające instytucje małżeństwa i rodziny, znajdują swe echo i zwielokrotnienie również w naszej Ojczyźnie – mówił, dodając: - To nas tym bardziej boli, że stawiają się one w wyraźnej opozycji do ponad 1050-letniej chrześcijańskiej tradycji naszego narodu – przyznał i zachęcił do modlitwy o przeciwdziałanie tendencjom dyskredytującym rolę kościoła.

W uroczystości wzięło udział w sumie 2 tysiące osób – szacuje Komenda Miejska Policji w Krakowie. Uczestnicy szli więc w tłumie, choć i tak mniej licznym wobec tych, które przeszły ulicami miasta w ubiegłych latach (wówczas liczbę uczestników szacowano na ok. 6 tysięcy). U większości wiernych idących w procesji, a także wśród zgromadzeń zakonnych, widać było maseczki ochronne lub chusty, część z nich nie była jednak założona we właściwy sposób. Ochronnych zakryć nosa i ust nie mieli natomiast księża prowadzący procesję.

Uroczystość mogła być tak liczna m.in. dlatego, że obowiązujące obecnie limity osób podczas wydarzeń plenerowych nie dotyczą Kościoła. Mimo to niektóre parafie zrezygnowały z organizacji pokaźnych procesji Bożego Ciała. Tak było m.in. na warszawskiej Pradze, gdzie biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński wydał komunikat do proboszczów parafii i ośrodków duszpasterskich należących do diecezji, by zamiast gromadzić się wspólnie na ulicach Pragi, zorganizowali skromniejsze uroczystości wewnątrz własnych parafii. Tam, jak również w archidiecezji katowickiej, ograniczono procesje do przejścia wokół lokalnych kościołów. W ślad za nimi poszły również Archidiecezje Poznańska czy Wrocławska.