43. Piesza Pielgrzymka Krakowska w strugach deszczu rozpoczęła wędrówkę na Jasną Górę. Pielgrzymi dotrą na miejsce 11 sierpnia

W niedzielę rano, 6 sierpnia, 43. Piesza Krakowska Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła w długą drogę do Częstochowy. Pątników zaskoczył deszcz, jednak nawet zła pogoda nie zdjęła uśmiechów z ich twarzy gdy maszerowali ulicami Krakowa. Ich wędrówka potrwa kilka dni, a dziennie pokonywać będą ok. 25 kilometrów. Na Jasną Górę dotrą 11 sierpnia.

Pielgrzymkę zainaugurowała msza św. na Wawelu, której przewodniczył krakowski biskup pomocniczy Janusz Mastalski. Arcybiskup Marek Jędraszewski przebywa dziś w Lizbonie, gdzie kończą się Światowe Dni Młodzieży. Swoją homilię bp. Mastalski skoncentrował wokół konkretnych „wzmocnień” potrzebnych, aby dotrzeć do celu. Pierwszym jest obecność przy Panu, czyli czuwanie. Biskup zachęcał w tym kontekście do refleksji nad jakością życia swojego i innych, a także nad własną rodziną. Kolejne wzmocnienie, na które wskazał biskup, to omadlanie siebie i innych. – Modlitwa wstawiennicza to jest odpowiedzialność za innych, to wiara w to, że Pan wysłuchuje – mówił zwracając uwagę, że często jest to modlitwa „zamiast”, bo w rodzinie tylko ten pielgrzymujący właśnie na Jasną Górę jest osobą wierzącą.

Trzecim wzmocnieniem jest otwartość na wolę Bożą, czyli zaufanie – do Kościoła, kapłana. – Zaufanie to jest trwanie mimo, to zgoda na zrządzenie Opatrzności, ale nade wszystko, to budowanie swojego życia na Nim – mówił biskup wskazując, że właśnie w budowaniu zaufania do Boga ma pomóc pielgrzymka, Matka Najświętszą i Kościół.

Ostatnim wzmocnieniem jest ofiarność, która oznacza bycie darem. Na pielgrzymce może oznaczać zapomnienie o sobie ze względu na innych, oznacza wrażliwość wobec innych i trwanie przy kimś. – Wy macie po tych kilku dniach wrócić do domu z wewnętrznym przekonaniem: muszę coś dla swoich najbliższych zrobić, coś zmienić. Bo Ta, do której pielgrzymujecie mówi: uczyńcie wszystko, co mówi wam mój Syn – zachęcał biskup. 43. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę przebiega pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, na bazie którego przygotowywane są rozważania i konferencje.

Pielgrzymi z całej Archidiecezji Krakowskiej zorganizowani są w osiem wspólnot – cztery z Krakowa (prądnicka, śródmiejska, podgórsko-wielicka i nowohucka) oraz cztery z terenu archidiecezji: V – Myślenice, Gdów, Dobczyce, Mszana Dolna, Niepołomice, VI – Skawina, Czernichów, Krzeszowice, VII – Chrzanów, Libiąż, Spytkowice, Zator, Trzebinia i VIII – Sucha Beskidzka. Z krakowską pielgrzymką na Jasną Górę podąża także grupa bocheńska.