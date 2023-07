ZZM odpowiada za utrzymanie zieleni w pasach dróg dla rowerów. Polski Klub Ekologiczny Małopolska ma kilka uwag

- Mimo szeregu inwestycji w ostatnich latach, stan infrastruktury rowerowej w naszym kraju nadal jest na niewystarczającym poziomie i mamy jeszcze sporo do nadrobienia, by dogonić europejską czołówkę, np. Holendrów czy Duńczyków. Co prawda polskie miasta opracowują różnego rodzaju dokumenty planistyczne i strategiczne dotyczące infrastruktury rowerowej, ale brakuje w nich wskaźników, które umożliwiłyby monitorowanie założonych celów. Poważnym wyzwaniem dla samorządów jest również utrzymanie tras rowerowych w należytym stanie, co nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo i komfort rowerzystów - pisała pod koniec kwietnia br. w ramach podsumowania przeprowadzonej kontroli na swojej stronie internetowej NIK.