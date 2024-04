Zwrot akcji w Krakowie w sprawie wyborów prezydenckich. Zaskakujący apel posłanki Prawa i Sprawiedliwości Małgorzaty Wassermann

Sensacyjne oświadczenie Małgorzaty Wassermann ws. wyborów w Krakowie

- Podobnie jak dla większości podzielających moje poglądy ludzi prawicy, konserwatystów, czy wprost sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie to łatwy wybór, ale jestem w pełni przekonana, że należy go dokonać. Obaj kandydaci to osoby, do których wyborów politycznych jest mi bardzo daleko, stąd też nie kieruję się w tej decyzji barwami politycznym. Biorąc pod uwagę osobiste cechy każdego z kandydatów i ich postawę wobec spraw ważnych dla każdego przyzwoitego człowieka, nie wyobrażam sobie, abym mogła oddać swój głos na Łukasza Gibałę, którego pomysł na Kraków opiera się jedynie na kwestionowaniu wszystkiego wokół. Wielokrotnie podkreślałam w swoich publicznych wypowiedziach, jak bardzo szkodliwe uważam kierowanie się w służbie publicznej jedynie deptaniem elementarnych zasad ładu społecznego - wyjaśnia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wassermann.

- Cenię ludzi, którzy szczerze, wiarygodnie i publicznie wyrażają swoje zdanie. Gratuluję Gosiu odwagi i rozsądku – komentuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Duda.

- My nigdy nie prosiliśmy o poparcie polityków Prawa i Sprawiedliwości, tylko cały czas zwracamy się z apelem do wyborców wszystkich partii, w tym PiS o to, żeby po prostu do wyborów poszli, zdecydowali i nie pozostawiali tej decyzji tylko wąskiej grupie mieszkańców. Apelujemy by wszyscy, którzy chcą – wzięli udział w tych wyborach – chociażby po to żeby w Krakowie nie zapanował monopol na władzę Platformy Obywatelskiej, który byłby kontynuacją rządów Jacka Majchrowskiego. Ruch Pani Wassermann można odczytać w taki sposób, że jest to potwierdzenie słów, iż w Krakowie nieważne są przynależności partyjne, tylko jakieś kwestie znajomości personalnych i układów decyduje o tym, że pewna grupa ludzi chciałaby kontynuować ten styl rządzenia miastem, który był do tej pory - komentuje Łukasz Maślona radny miejski z Krakowa dla Mieszkańców zaangażowany w kampanię wyborczą Łukasza Gibały.