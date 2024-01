Znów duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Bez ciepła było 68 budynków przy kilkunastu ulicach Piotr Rąpalski

Awaria sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Gołaśka. Bez dostaw ciepła pozostaje 68 budynków w rejonie ulic: Beskidzka, Dobczycka, Gołaśka, Gromady Grudziądz, Malwowa, Marcowa, Przykopy, Sanocka, Sas-Zubrzyckiego, Strumienna, Tarnobrzeska. To rejon Podgórza Duchackiego. Jak przewidywany termin wznowienia dostaw ciepła podano 23.01.2024 r. godz. 04:00, ale jeszcze w nocy czas ten wydłużono do godz. 7. Czy naprawa dobiegła końca? Czekamy na potwierdzenie od urzędników lub MPEC Kraków. To już kolejna duża awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. W minionym tygodniu ciepła była pozbawiona 1/4 miasta.